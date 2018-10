После побиди перше место на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 29. септембра, бавяче Рукометного клубу „Русин” у другим колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер” дочекали екипу РК „Сивец 69/2” зоз Сивцу.

„Русин” зазначел побиду з резултатом 30:19 (15:8), та после того змаганя є першопласовани на таблїчки зоз 4 бодами. Потераз одбавел два змаганя и обидва победзел, а ма и позитивну ґол розлику од 23 ґоли.

На тим змаганю за „Русин” бавели: Мудри Михайло (11), Гербут (8), Салак (5), Варґа (2), Дудаш (1), Микита (1), Боянович (1), Тома (1), Стойков, Накич, Югик, Виславски, Пирожек и Ґовля, а на ґолу були Мудри Владимир и Милинкович.

У идуцим колє „Русин” як госц будзе бавиц з екипу „Борец” у Бачким Ґрачцу.

