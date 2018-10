Три ґоли за перше место на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 30. септембра, ФК „Русин” на домашнїм терену на Ярашу одбавел змаганє седмого кола Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, дзе дочекал ФК „Борец 46” з Обровцу.

Русиново бавяче на тот завод указали добре бависко, а вкупно посцигли три ґоли – перши Чизмар, потим ище два дал Дюканович. Резултат з котрим закончене змаганє бул 3:0 (1:0).

После того змаганя „Русин” першопласовани на таблїчки, ма 14 боди и позитивну ґол розлику од 13 ґоли.

У идуцим 8. колє, „Русин” будзе бавиц у Бачкей Паланки процив другопласованей екипи ФК „Стари ґрад” котра тераз ма 14 боди, алє меншу ґол розлику.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)