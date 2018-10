Донировани компютери за информатични кабинет

ҐОСПОДЇНЦИ – Пияток, 28. септембра, Основна школа (ОШ) „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох достала як донацию дзевец компютери котри подаровала Орґанизация „Ротари Интернационал”.

Госцох представительох „Ротари клуба” котри участвовали у донированю дочекал Дарко Вранешевич, директор ОШ, котри им уручел подзекованя за унапредзенє школскей настави у ґосподїнскей основней школи котре найбаржей обрадовало школярох.

Проєкт донированя компютерох школом у Сериї почал прешлого року дзекуюци потримовки Министерства просвити и з водзацу идею Орґанизациї „Ротари Интернационал”. До акциї ше уключели пейдзешат два клуби зоз цалого швета, та назберани вецей як 153 тисячи долари за пейцсто рахункари у пейдзешат школох у двацец пейцох местох.

После урядовей програми, котру пририхтали школяре, и нащиви информатичного кабинета, директор ОШ з госцами обишол будинок школи, учальнї и нову физкултурну сали и отворени терени котри ше ище вше ушорює.

