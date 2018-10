Акция кошеня опрез напущених и стрецких хижох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох порядних єшеньских роботох ЯКП „Руском” першираз запровадзує акцию кошеня трави и керченя черякох опрез напущених хижох и обисцох у котрих биваю стари людзе, а котрим бриґа отримовац желєни поверхносци опрез обисцох.

Як за Рутенпрес потолковал директор „Рускому” Иґор Фейди, акция цалком безплатна и нє наплацує ше власнїком спомнутих хижох.

– То акция котру зме розпочали прешлого тижня, а циль нам ушориц цали валал. Пред тоту акцию нашо роботнїки кошели амброзию на шицких явних поверхносцох и коло драгох и дильовох у хотаре, а тераз пред нами задаток у наступних двох мешацох покошиц шицки крижни драги, а потим опрез празних и старецких обисцох. Рушело ше од векших улїцох, та ґу меншим. Коши ше вшадзи дзе ше укаже потреба, нє правели зме список адресох, алє як зме преценєли сиґурно же єст вецей як 120 адреси – толкує Фейди.

