Похвалєна робота Координациї НС, запровадзованє Акцийного плану порядне

БЕОҐРАД – У Палати Сербия у Беоґрадзе, 28. септембра, отримана схадзка Координациї националних совитох (НС), а потим и схадзка з нагоди представяня осмого звиту о запровадзованю Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох. На схадзкох спред Националного совиту (НС) Руснацох участвовали секретар Совиту Таня Арва Планчак и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.

З найвекшей часци були винєшени позитивни критики на способ роботи Координациї националних совитох (НС) у остатнїм периодзе, алє констатовани и вельки прициски на НС од владаюцей партиї пре наступни виберанки.

Як за Рутенпрес виявела Арва Планчакова, препатраюци прешли период у роботи Координациї, окреме похвалєна робота Националного совиту мадярскей националней меншини хтори у тим року и предшедує Координациї. Поготов ше похвали одношели на помоц їх фаховца за рижни правни питаня у хторих були на помоци шицким НС котрим то требало.

У бешеди о чечуцих питаньох, на схадзки Координациї найвецей бешеди було о актуалних пририхтованьох виберанкох за нови зволаня националних совитох, од спомнутих политичних прицискох по рижни технїчни процедури того процесу.

Истого дня отримана и схадзка з нагоди представяня осмого звиту о запровадзованю Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох на хторей директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович визначела же ше звит одноши на други квартал 2018. року и у тим периодзе 74 одсто активносцох подполно реализовани або ше континуовано реализую зоз вкупно 112 активносцох предвидзених зоз Акцийним планом.

По звиту хтори о тей схадзки преноши Радио телевизия Войводини Сузана Паунович наглашела же 50 єдинки локалних самоуправох доручели свойо предлоги за осми звит и же Влада вельку увагу пошвецує сотруднїцтву зоз єдинками локалних самоуправох у котрих жию припаднїки меншинских народох.

По словох Арва Планчаковей, представителє векшини НС, та и нашого, нє тримаю же звит подполно преноши реалну ситуацию на терену одн. у векшини локалних самоуправох, гоч правда же ше ту дакус почало рушац позитивно.

Як приклад вона наведла и Општину Кула хтора ище влонї меновала членох до Совиту за медзинационални одношеня, алє конститутивна схадзка того совиту по нєшка нє отримана.

