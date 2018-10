Отримане зашеданє Шветовей ради РРЛ

ВУКОВАР − Всоботу, 29. септембра, у Вуковаре отримане зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) з котрим предшедовал Штефан Лявинєц, а спомедзи дзешец членских орґанизацийох одсутни були три, представителє зоз Америки и Канади, Ческей и предсидателька Шветового форуму рускей младежи (ШФРМ). Источашнє отримане и зашеданє ШФРМ.

На дньовим шоре Шветовей ради РРЛ було дзешец точки, а медзи иншим, прилапена одлука же Музей русинскей култури ище єден рок, по конєц мандату терашнєй директорки и вибор нового директора будзе на истей адреси, та же ше його преселєнє будзе розпатрац аж потим.

Прилапени и предкладаня за проєкти Шветового конґресу за наступни 2019. рок котри будзе отримани од 5. по 7. юлий у Старей Любовнї у Словацкей Републики, а источашнє одлучене же у його рамикох будзе отримани и Саям руских кнїжкох.

Ище на єден завод бешедоване о можлївих способох за ришованє нєприпознаваня Русинох на Подкарпатю у України, як и о наиходзацим попису жительства у України 2020. року алє, як поведзене, важне причекац пробни попис идуцого року.

Зашеданя отримани у рамикох Културней манифестациї Руснацох „Кед голубица лєцела”, а на котрей ше представели и аматере КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, а як поетеса свойо твори представела и Мария Дорошки зоз Руского Керестура.

