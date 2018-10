„Oмладинєц“ сезону закончел на трецим месце

КОЦУР – Внєдзелю, 30. септембра, шахисти коцурского „Омладинца“ у остатнїм колу Войводянскей лиґи Бачка дочекали екипу „Пензионер“ зоз Суботици и одбавели нєришено 3:3.

Змаганє медзи членами екипох „Омладинєц“ и „Пензионер“ було и змаганє за друге место на таблїчки. Нєришени резултат вецей одвитовал госцом котри сезону закончели на другим месце. На концу сезони обидва екипи освоєли по 20 боди, алє „Пензионер“ освоєл и два поени вецей од „Омладинца“, та му вони обезпечели друге место.

Побиди за „Омладинєц“ зазначели Владимир Лазор и Ґоран Попович, реми одбавели Миряна Шолая и Никола Тадич, а Споменко Павичевич и Стеван Перич свойо змаганя страцели.

„Омладинєц“ тей сезони одбавел 9 змаганя у котрих зазначел 6 побиди, два змаганя закончел з нєришенм резултатом и єдно страцел. Перше место освоєла екипа „Лайош Сеґи“ зоз Байши котра на концу освоєла 22 боди и пласовала ше до Другей шаховскей лиґи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)