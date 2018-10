„Искра” победзела у општинским дербию

КОЦУР – Внєдзелю, 30. септембра, „Искра” зоз Коцура на госцованю у Фекетичу процив домашнього „Ядрану” одбавела нєришено 0:0.

„Искра” одбавела добре и квалитетне змаганє и у подполносци надбавела госцох зоз Фекетичу.

Фодбалере „Искра” премахли даскельо вигодни шанси за ґол, а найлєпшу нє вихасновал Марян Малацко котрому ше зоз пеналу нє удало дац ґол.

После 7 одбавених колох „Искра” ше находзи на 5. месце на таблїчки зоз 13 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колу на програми дерби змаганє у котрим „Искра” на домашнїм терену дочека другопласовану екипу „Раднички 1905” зоз Баймоку котри ма 3 боди вецей од „Искра”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)