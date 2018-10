Програми под час Дзецинского тижня и у Вербаше

ВЕРБАС – И у Вербаше ше того тижня отримує Дзецински тидзень, чиї тогорочни мото „Мойо право же бим жил щешлїво и здраво – роснуц без насилства”.

Манифестацию ше отримує пре обрацаня уваги явносци на дзеци и младих, на потреби и права дзецох и младих у фамелиї, дружтву и локалней заєднїци, на єднаки шанси за розвой и витворйованє шицких своїх потенциялох.

З нагоди Дзецинского тижня отворени подобово и литературни конкурси з тему „Мойо право же бим жил щешлїво и здраво”, а роботи ше посила Културному центру Вербас и Народней библиотеки „Данило Киш”.

Тота установа под час Дзецинского тижня окончує и безплатни упис дзецох до Библиотеки, а Центер за физичну културу „Драґо Йовович” оможлїви дзецом безплатни уход на жимски базен през тидзень од 19 по 22 годзин, и за викенд од 12 по 19 годзин.

Пондзелок, 1. октобра, на централней Площи Никола Пашич, ЯКП „Комуналєц” отримало еколоґийну роботню за предшколцох, у биоскопе того дня отримана дзецинска представа, алє и аудиция з назву „Сцем повесц” за дзеци основних школох у рамикох проєкту Здруженя гражданох „Горизонт”.

Манифестация будзе тирвац по 7. октобер, а означує ше у шицких дзевец основних школох у општини, як и шицких обєктох Предшколскей установи „Бошко Буха”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)