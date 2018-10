Медзинародни дзень старих означни у Ґеронтолоґийним центру

ВЕРБАС – Пондзелок, 1. октобра, у вербаским Ґеронтолоґийним центру преславени Медзинародни дзень старих и 15 роки од снованя тей установи. Значни ювилей означени з традицийно културно-уметнїцку програму у хторей участвовали хаснователє змесценя и талантовани госци.

Того року хаснователє Иван Ґреґович и Миливоє Петрович присутних водзели до прешлосци и подзелєли з нїма горки и красни хвильки свойого дзецинства. Свой креативни бок указали през рецитованє и шпиванє писньох хтори ище як дзеци и леґинє научели.

Школяре Основней школи „Петар Петрович Нєґош” рецитовали писнї хтори сами написали, а участвовали и членїци вокално-инструменталней ґрупи под руководством учительки Радмили Сапун.

Директорка Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмила Мусич привитала учашнїкох програми и визначела главни плани дальшого розвою установи у наиходзацим периодзе. Вона подзековала госцом зоз Здруженя пензионерох општини Вербас и членїцом Општинскей ради Даниєли Илич и Йовани Вуйтович чийо присуство возвелїчало преславу Медзинародного дня старих и ювилея установи.

