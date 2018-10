ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Всоботу, 29. септембра, у Дому култури КУД „Яким Гарди” у Петровцох, отримана Културна манифестация „Кед голубица лєцела”, пише на сайту Союзу Руснацох Републики Горватскей.

У културно-уметнїцкей програми участвовали госци зоз вецей местох – члени КУД Руснацох з Осєку, КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, Дружтво Руснацох „Руснак”, Здруженє за пестованє обичайох Мадярох зоз Старих Янковцох, КУД „Петефи Шандор” з Чаковцох, Словацке КУД „Франьо Страпач” з Нашицкого Марковцу, а госци були члени КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, як и ґрупа „Фатьови” и дует „Севлюш” зоз України.

У цаловечаршей програми участвовали и други солисти, писателє и рецитаторе з вецей руских/лемковских здруженьох.

У рамикох манифестациї всоботу, 29. септембра, у Вуковаре отримане и зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох.

