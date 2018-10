Дзецински тидзень ше означує и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вчера у обидвох дюрдьовских образовних установох – Основней школи (ОШ) „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи (ПУ) „Дюрдїца”, почали активносци з нагоди означованя Дзецинского тижня чий тогорочни мото „Мам право жиц щешлїво и здраво – роснуц без насилства”.

Вчера дзеци у ПУ з родичами мальовали и прикрашовали мурик будинка у Рускей улїчки, а дзекуюци добрей дзеки вихователькох и родичох на муре, окрем по сербски, виписане мено Установи и на руским язику. Вчера патрели театралну представу „Єшеньска чаролия”, а нєшка од 10 годзин тирва Єшеньски дзецински вашар на котрим дзеци по символичней цени буду предавац свойо ручни роботи. На штварток нащивя Азил за животинї у Моники Брукнер и општинску народну библиотеку, а на пияток наймладших нащиви писатель котри им будзе бешедовац о виданьох котри написал за їх возрост.

У дюрдьовскей ОШ того року под час Дзецинского тижня школяре шицких возростох маю пригодни креативни роботнї на хторих маю направиц тисяч журавлї за преславу Дня демократскей култури у їх Школи котра будзе отримана о два тижнї.

