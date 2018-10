НОВИ САД – Воспитно-образовни активносци за наймладши дзеци у Новим Садзе починаю нєшка на 18 годзин у обєкту „Палчочка”, у Улїци Бранимира Чосича 40.

Як и потераз, ученє руского язика през бависко и рижни креативни роботнї будзе окончовац вихователька Александра Колбас.

Тоти активносци ше отримує дзекуюци закладаню Дружтва за руски язик, литературу и културу.

(Насловна фотоґрафия зоз прешлого школского року.)

