Першокласнїком дарунки од Општини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двацецєдному школярови першей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, 1. октобра уручени дарунок спред локалней самоуправи. Школяре достали сликовнїци о безпечносци у транспорту „Пажлївко”.

Сликовнїци школяром уручел заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, и з тей нагоди побешедовал зоз школярами о тим чи ше им пачи у школи, и як ше справую у транспорту.

Школяре и їх учителька Нада Колошняї подзековали госцови Валкови за дарунок, а привитала го и директорка Школи Хелена Пашо Павлович.

Акцию дарованя сликовнїцох локална самоурава кажди рок витворює у шицких основних школох у населєних местох општини Кула.

