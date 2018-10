Рижни активносци у Коцуре з нагоди Дзецинского тижня

КОЦУР – Пондзелок, 1. октобра, и у Основней школи „Братство єдинство“ и Дзецинскей заградки „Герлїчка“ у Коцуре, почал Дзецински тидзень, а школяре и оводаше уживаю у рижних активносцох котри обдумали учительки и виховательки.

Мото тогорочного Дзенского тижня „Мойо право жиц щешлїво и здраво – роснуц без насилства“, та на тоту тему у Школи єст рижни роботнї, квизи и дружтвени бависка, алє и спортски змаганя.

Школяре нїзших класох вчера товаришом писали анонимни порученя, потим рисовали по бетону и правели бависка зоз природних и еко материялох.

Нєшка школяре маю спортски дзень, на ютре буду правиц мозаїки зоз зарнох, а на пияток першокласнїки нащивя коцурску Читальню до котрей ше першираз и учленя, а други класи обиду Етно клуб „Одняте од забуца”, треци Месну заєднїцу Коцур, а штварти класи коцурске Добродзечне огньогасне дружтво.

Першокласнїкох вчера нащивели заменїк предсидателя Совиту за безпечносц у транспорту Милош Роґанович и член Совиту за безпечносц у транспорту Општини Вербас Бранка Василєвич котри им приповедали о тим же на котри способ треба же би ше чували у транспорту, а школяре достали и по прикладнїк кнїжки «Пажлївко».

Школяре висших класох пондзелок мали литературно-подобови конкурс на тему „Потримовка товаришови”, вчера бул турнир у одбойки, а нєшка буду орґанизовани рижни квизи.

На ютре школяре буду мац подобову колонию и турнир у фодбалу у Центре за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше, а на пияток будзе Дзень отворених дзверох у рамикох котрого школяре Школского парламенту нащивя предсидателя Општини Вербас.

И дзецом у „Герлїчки” воспитачки обдумали подобни активносци. Пондзелок було рисованє по бетону, вчера оводаше нащивели коцурске оддзелєнє библиотеки „Данило Киш”, нєшка обиду Етно клуб „Одняте од забуца”, за ютре обдумани спортски дзень и на пияток нащивя Добродзечне огньогасне дружтво Коцур.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)