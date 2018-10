ИНФОРМАЦИЯ О УПИСУ ДО ОВС И ПРЕГЛЯД ПО МЕСТОХ ДЗЕ ШЕ МОЖ УПИСАЦ

Поступок уписованя до Окремного виберацкого списку (ОВС) националних меншинох ше окончує у складзе зоз Законом о националних совитох националних меншинох и Правилнїком о способе водзеня Окремного виберацкого списку националних меншинох.

У члену 47. Закона о националних совитох националних меншинох утвердзене же Окремни виберацки список представя официйну евиденцию до хторей ше припаднїки националних меншинох уписую виключно и лєм на особну вимогу. Закон у члену 52. прецизує же ше вимогу за уписованє до ОВС подноши орґану управи локалней самоуправи спрам места биваня, односно места пребуваня за интерно розселєни особи. Вимога муши буц у писаней форми, на окремним формулару хтори предписал министер и муши буц своєручно подписана.

Ришенє о упису до ОВС по 19. октобер видава Општинска управа, после того датума, односно по 1. новембер, видаванє ришеньох преходзи до инґеренциї компетентного Министерства за державну управу и локалну самоуправу у Беоґраду, прецо ше длужей чека на його видаванє, та препорука же би ше гражданє благочасово уписовали до ОВС.

Упис або вименка у ОВС списку муши буц окончени найпознєйше по 1. новембер, односно 72 годзини пред заключованьом конєчного ОВС. Виберанки за национални совити буду отримани на нєдзелю, 4. новембра.

Чи особа уписана до ОВС, лєбо чи шицки податки точни, мож превериц и на https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/.

Ту прегляд по местох дзе ше мож уписац до Окремного виберацкого списку.

ОПШТИНА КУЛА

У Руским Керестуре, Канцелария матичара, Маршала Тита 80, кажди роботни дзень. Пременки у ОВС мож приявиц лєм у Општинскей управи у Кули, на шалтеру число 2.

ОПШТИНА ВЕРБАС

Општинска управа, Маршала Тита число 89, канцелария 9, од 7 по 15 годзин. У Коцуре ше до ОВС мож уписац при матичарови Дюрови Макайови, у коцурскей Месней заєднїци каждого роботного дня од 7 по 15 годзин.

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ

Општинска управа, у будинку Општини Жабель (021/210-22-90), улїца Николи Тесли 41. Уписац ше и приявиц пременки у ОВС мож и у Месней канцелариї у Дюрдьове (021/210-23-14), и у Ґосподїнцох (021/210-23-15).

ОПШТИНА ШИД

Општинска управа Шид, улїца Карадьордьова число 2, канцелария число 1, кажди роботни дзень од 7 до 15 годзин.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛЯ

Општинска управа Бачка Тополя, Маршала Тита ч. 30, кажди роботни дзень и соботу од 7 до 14 годзин, контакт особа Норберт Сатмари.

ГОРОД НОВИ САД

Городска управа за общи роботи, Площа млодятох 7, Канцелария у дворе, прейґ шалтер сали, од 8 до 15 годзин.

ГОРОД СУБОТИЦА

Городска хижи, Площа шлєбоди ч. 1, у канцелариї 215 на другим поверху.

ГОРОД СРИМСКА МИТРОВИЦА

Городска управа за общи и заєднїцки роботи и маєток, улїца Сятого Димитрия, число 13, (022/610 264), канцелария число 11.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)

was last modified: by