КУМ од пиятку почина робиц на проєкту „Пионире у пракси”

КОЦУР – На пияток, 5. октобра, Коцурске здруженє младих КУМ почина реализацию проєкта „Пионире у пракси” котри финансує Европска уния.

КУМ вибрани же би спред Сербиї бул домашнї фаховцoви зоз Румуниї, членїци Европскей униї, а котри, медзи иншим, и директор єдного националного парку.

Циль проєкту же би ше сполнєло условия за подписованє Протоколу о сотруднїцтве Сербиї и Румуниї за писанє прейгранїчних проєктох.

До прейгранїчних проєктох би требала буц уключена и руска заєднїца, та у плану обисц нашо места и фаховцови зоз Румуниї презентовац нашо обичаї и културу.

Члени КУМ-а тиж поволани же би на яр обишли национални парк у Румуниї дзе би тиж требал буц подписани Протокол о предлуженю сотруднїцтва.

