У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино” на 20 годзин, будзе емитована емисисия за дзеци „Дзецински швет”, з початком на 19,30 годзин у котрей зазначени активносци з нагоди Дзецинского тижня.

У першей часци емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе предлужени документарни сериял „Приповедки зоз шмикнї”, а потим у студию будзе розгварка зоз др Томашом Квоком, доктором филолоґийних наукох зоз Польскей. У музичней часци емисиї буду емитовани вецей лемковски односно русински шпиванки хтори на нашим Фестивалу „Червена ружа” виведла София Федина.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)