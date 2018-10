Вишли 9. тогорочни „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вишло 9. тогорочне число Християнского часопису „Дзвони”.

У рубрики „Духовне заренко” напис пошвецени молитви Ружанца, а у „Стереотипох” о. Малацко пише пригодни текст о Националним совиту Руснацох.

Ту и актуалносци зоз вселенскей Церкви, подїя у православним швеце о прерватих одношеньох медзи патриярхами, як и висти з наших парохийох.

У нових „Дзвонох” и велї духовни преглїбйованя, предлуженє написох о початку духовних вежбох за младих, здогадованє на професора и теолоґа Владету Єротича, шведоченє Хедєшовей фамелиї зоз Малого Лошиню.

У додатку „Богословска думка” нови предлуженя папового писма фамелийом о „Любови у фамелиї” и предлуженя толкованьом особи Пречистей Дїви Мариї.

