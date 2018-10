Рижни активносци у Дзецинским тижню

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Дзецинского тижня у керестурских образованих установох ше кажди дзень отримує рижни активносци и змисти, у зависносци од возростох дзецох.

У дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” перши днї були пошвецени правом дзецох у цалим швеце, друженю медзи ґрупами през ґлумецки креациї, а вчера були креативни роботнї.

У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” були тиж медзиґенерацийски друженя и бавеня школярох. Вчера бул и квиз „Забавна математика”, а школяре зоз Дому вчера нащивели Музейну збирку у будинку Замок.

