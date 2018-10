Жито зашац у оптималним периодзе – совитую зоз ПФС

НОВИ САД – Жито треба зашац у оптималним периодзе, од 5. по 25. октобер, совитую зоз Польопривредней фаховей служби (ПФС) Нови Сад.

Совитодавец за землєдїлство и заградкарство у ПФС Нови Сад, дипл. инж. Татомир Срдянов гвари же польопривреднїки, кед сцу мац високи урожай жита, най добре поробя тото цо од нїх завиши. Най порихтаю и погноя жем и най жито зашею у оптималним термину.

Важне и на час зробиц НПК анализу жеми, хтора укаже кельо минералного гною треба скорей шатви жита унєсц до жеми.

Безплатни анализи жеми за продуковательох на подручу Городу Нови Сад и то за катастерски општини Будисаву, Ветерник, Руменка, Ченей, Кать, Беґеч, Ковиль, Буковац, Сримска Каменїца и Петроварадин. Попри резултатох анализи жеми, достава ше и препорученє за гноєнє жеми за наиходзци 4 роки.

Анализи безплатни по 15. децембер, а плаценє реґуловане прейґ проєкта хтори финансує Город Нови Сад, гутори мр Єлена Кнежевич Томич, руководителька Лабораториї за хемийни випитованя ПФС Нови Сад.

Заинтересовани за анализу жеми можу ше явиц на телефонске число Польопривредней фаховей служби Нови Сад 021 4780-220.

