У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацетим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, а дати и интервю зоз директором НВУ „Руске слово” др Борисом Варґом.

Рубрика „Нашо места” информує о першим Конґресу огньогасцох у Новим Садзе на котрим участвовали и члени коцурского ДОД. Ту и вистка о законченю роботох на найстаршей хижи у Руским Керестуре, як и вистки з роботней акциї у Коцуре и донациї котру достал информатични кабинет ОШ „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

„Економия” дава звит зоз Реґионалного привредного форуму котри отримани у Новим Садзе, а представя фамелию Мудрових зоз Дюрдьова котри правя рижни метални конструкциї.

„Култура и просвита” звекшого пише як означени Дзецински тидзень у наших школох, як и о отвераню вистави „Зоз слику вєдно” у Суботици и промоциї кнїжки Славомира Шанти „Тебе гуторим” у Коцуре.

„Мозаїк” у розгварки дознава о интересованьох кантавтора Михаїла Рамача з Дюрдьова, док рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Костичову фамелию зоз Коцура и Єлену Сабадош зоз Миклошевцох. На тих бокох и напис о пририхтованю библиотеки у новосадскей парохиї.

„Духовни живот” пише о Каритасових преподаваньох у Коцуре и Новим Садзе, и Першей причасци у Новим Вербаше.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских и шаховских клубох у своїх першенствених лиґох, пише о законченю активней плївацкей кариєри Ивана Лендєра, а понука и напис о фодбалскей леґенди – Силвестерови Такачови.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)