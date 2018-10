ШИД − Ютре, на пияток 5. октобра на 16 годзин у просторийох Културно образовного центру у Шидзе будзе виведзена дзецинска представа „Вай-фай принцеза” по руски, котру пририхтали ґлумци з драмскей секциї РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули.

Дзецинску приповедку о хасновитим и чкодлївим боку интернету у тим драмским дїлу виводза дзешецеро ґлумци. Представу режирала Нада Лендєр, по тексту Людмили Шандаловей.

