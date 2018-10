У „Палчочки” ше бавя и бешедую по руски

НОВИ САД – Вчера, 3. октобра, у обєкту „Палчочка”, у Улїци Бранимира Чосича ч. 40, першираз у тим школским року отримани воспитно-образовни активносци за наймладши дзеци у Новим Садзе.

Родичи приведли шесцеро дзеци, а вихователька Александра Колбас гвари же их єст вецей приявене.

Того року ученє руского язика през бависко и рижни креативни роботнї буду кажди други тидзень у истим термину – каждей другей стреди на 18 годзин у обєкту „Палчочка”.

Тоти активносци ше отримує дзекуюци закладаню Дружтва за руски язик, литературу и културу, як и зоз финансийну потримовку Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

