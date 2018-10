Нова септична долїна у дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Дзецинскей заградки „Цицибан”, оддзелєню ПУ „Бамби” з Кули, тирва копанє новей септичней долїни за одпадни води, а роботи окончує и финансує ЯКП „Руском”.

Як за „Рутенпрес” виявел директор „Рускому” Иґор Фейди, їх подприємство у поради з директорку Установи Весну Йовович, одлучело ришиц тот длугорочни проблем у дзецинскей заградки. Стара септична ше вилївала, та ше дзеци нє шмели бавиц у тей часци двора, а праве там у своїм парку маю векшину бависка як цо мали коши, колїмбачки и спущовалки.

Нова септична будзе мац димензиї 2,7 метери пречнїка з нукашнєй часци, а 2,5 метера будзе глїбока. Як преценюю у „Рускому” робота и материял будзе коштац коло 40 000 динари. Роботи почали стреду, вчера дзира викопана з баґерчком, почало и мурованє, а понеже ше през викенд нє роби, плановане же би була докончена на шлїдуюци вовторок.

