Општинa Жабель розписала Явну поволанку

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель розписала Явну поволанку за субвенционованє надополнєня за обробок кредитней вимоги за краткорочни кредит – финансованє обрацаюцих средствох у польопривреди за 2018. рок.

Явна поволанка упуцена активним реґистрованим польопривредним продуковательом зоз териториї општини, а за тоту намену опредзелєни вкупно 3 000 000 динари. Конкуровац маю право физични особи, ношителє ґаздовствох котри уписани до Реґистру зоз пребувалїщом на териториї општини.

Прияву мож придац по 15. децембер, а вецей поєдиносци о Явней поволанки мож пречитац на сайту Општини и дознац на числа телефонох 021/210-22-56 и 021/210-22-55. Явна поволанка доступна и у шицких Месних канцеларийох Општини Жабель.

