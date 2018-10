ШИД – На подручу општини Шид, по урядових податкох хтори винєсол вчера, 4. октобра, др Крсто Куреш, главни координатор здравствених службох за миґрантох, реґистровани 821 миґрант.

З того числа 284 змесцени у Прилапююцим центре „Принциповец“, а у центре „Адашевци“ змесцена вкупно 537 особа.

Др Куреш надпомнул же число миґрантох пременлїве и же лєм пред даскельома днями були приявени 939 особи.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)