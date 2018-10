На штварток будзе Святочни вечар пошвецени Дюрови Латякови

НОВИ САД – На штварток, 11. октобра, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, у Улїци Йована Суботича число 8, з початком на 20,00 годзин, отрима ше Святочни вечар, пошвецени 85-рочнїци живота писателя, публицисти и познатого културного дїяча Дюри Латяка.

У програми будзе участвовац хор РКЦ и Грекокатолїцкей парохиї св. Апостолох Петра и Павла „Гармония“ на чолє з дириґенткиню Сузану Ґрос-Маркович и нашо визначни културни дїяче. Модератор будзе писатель Владимир Кочиш.

Орґанизаторе Святочного вечара Роботне цело за културу Националного совиту Руснацох и Руски културни центер Нови Сад поволую шицких заинтересованих же би на нїм присуствовали.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)