Почали манифестациї на Новосадским сайме

НОВИ САД – У рамикох єшеньских манифестацийох на Новосадским сайме, стреду отворени саям лову и риболову, а вчера сайми туризма и спорта хтори нащивителє годни нащивиц по нєдзелю, 7. октобер.

Саям лову и риболову орґанизовани уж 51. раз, док други сайми орґанизовани вельо познєйше, алє орґанизаторе саямских манифестацийох ше наздаваю же шицки руша у добрим напряме.

Саям лову и риболову уж прероснул до надалєко познатей манифестациї з вельким и рижнородним понукнуцом шицкого найновшого и найлєпшого з тих обласцох.

Нєшка фамелийни дзень кед цала фамелия з младшима дзецми годна обисц тоту манифестацию за 300 динари, а на нєдзелю, 7. октобра од 13 до 16 годзин уходнїца будзе коштац 150 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)