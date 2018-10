КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата од ютра почина парохийна виронаука, а сход школярох будзе на 14 годзин у виронаучней сали коло церкви, у улїци XVI дивизиї 71.

На виронауку поволани шицки школяре од першей по осму класу основней школи на пораду коло терминох за дальше отримованє виронауки, а вироучителька будзе ш. Михаила Воротняк СНДМ.

