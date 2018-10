На ютре будзе Служба за старих и хорих

КОЦУР – На ютре, 6. октобра, на 10 годзин у рускей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици будзе отримана Служба Божа за стари и хори особи.

Пред Службу, на 9,30 годзин, будзе споведз и модлєнє пацеркох. Превозка будзе обезпечена особом котри нє маю як присц до церкви, а потребне ше лєм приявиц, цо можу зробиц їх найблїзши, так же податки приявя до манастира.

Понеже урядово 1. октобер Медзинародни дзень старих и хорих, коцурски парохиялни Каритас у сотруднїцтве зоз парохиялним Каритасом Руского Керестура концом мешаца будзе орґанизовац друженє за старих у просторийох Каритасу.

