Школяре нащивели Општину Вербас

ВЕРБАС – У рамикох Дзецинского тижня вчера, 4. октобра, у сали Скупштини општини Вербас дзеци зоз шицких образовних установох у општини приял предсидатель Општини ВербасМилан Ґлушац зоз сотруднїками.

Таке стретнуце у рамикох тей манифестациї уж традицийне, а дзеци и їх виховательки, учительки, наставнїки и професоре привитала помоцнїца предсидателя Општини задлужена за образованє Даница Парошки.

Вона присутних здогадла на поєдинєчни успихи каждей школи и Предшколскей установи „Бошко Буха” и єй оддзелєньох на подручу општини Вербас, а дзеци на тот завод рецитовали свойо писнї, шпивали, грали и принєсли символични дарунки як подзековносц локалней самоуправи.

Як визначел Ґлушац, таки стретнуца з дзецми и їх наставнїками служа же бизме ослухли цо им хиби, як им можеме помогнуц, а сполнююци свою обовязку, у предходним периодзе Општина Вербас ушорела и опремела даскельо оводи и школи за цо мала потримовку покраїнских и републичних орґанох власци.

Дзеци, вєдно з предсидательом Ґлушцом, вчера прияли и член Општинскей ради задлужени за спорт и младеж Срдян Станич, помоцнїца предсидателя Йована Вуйтович и совитнїк предсидателя Предраґ Роєвич.

