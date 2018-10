После двацец двох рокох нє лєгко висц з базену

Славни плївач Иван Лендєр хтори освоєл числени медалї и припознаня на европских и шветових змаганьох як член нашей репрезентациї, дефинитивно одлучел престац з професиойну кариєру. Преселєл ше до Дубаию дзе є анґажовани як тренер плївачох националней селекциї тей арабскей держави.

Ришел сом престац плївац и нє було ми страшне аж по остатнє обегованє кед сом на европским першенстве у Ґлазґову одплївал сто метери краул. Вишол сом зоз базену и остатнїраз опатрел на шицко коло себе и з тей перспективи през главу ми прешло – то тото. Нє було ми лєгко кед сом ше после того стретнул зоз тренером Деяном Пеїновичом – гварел Иван Лендєр, єден з найлєпших наших плївачох на тих просторох.

ДУБАИ ПОНУКА ДОБРИ УСЛОВИЯ

Славни спортиста надпомнул же крашнє буц на змаганьох, по цалим швеце и як репрезентативец представяц свою державу, алє шицко цо пред тим и по тим, нє таке блїщаце.

– Вредно тренирац и пририхтовац ше за кажде змаганє, анї кус нє лєгко. Велька робота и труд уложени на тренинґох у часто нєвигодних условийох. Дакус сом страцел моц и бориц ше зоз шицкима проблемами на хтори сом наиходзел, насампредз же сом полни 22 роки у плїваню. Младшим ґенерацийом ше ище якошик то удава и успишни су у тим, алє я уж дакус вистал – гварел Лендєр.

Кед роздумовал же кадзи далєй и цо будзе робиц, одлучел же Дубаи понука идеални условия.

– Там сом уж бул, од 2014. по 2016. рок, кед сом и плївал, и робел. Було ми барз чежко. Алє цо найважнєйше, попачел ше ми способ їх роботи и понукнуце компаниї хтора ме анґажовала. Подумал сом же то барз добра идея и прето сом ю и прилапел. Но, мушим надпомнуц же кед сом першираз бул у Дубаию, чолни людзе компаниї гварели же за мнє у нїх вше будзе места – гварел Иван.

НЄ ЖАЛЬ МИ АНЇ ЗА ЄДНУ ХВИЛЬКУ

Под час вецей як двацецрочней плївацкей кариєри, Иван мал вельо красни дожица, алє и нє таки красни. Кажда освоєна медаля ноши свою чежину.

– Нє знам цо бим окреме видвоєл, хтори ми успих наймилши. Искуство хторе ми принєсло плїванє нє мож поровнац нї зоз чим. Мам пайташох, по цалим швеце, алє сом пре плїванє и вельо того страцел. Насампредз, остал сом без чувства и искуства одрастаня и часох кед сом бул тинейджер. Нє мал сом стандардне дзецинство, гоч ми нє жаль анї за єдну хвильку хтору сом препровадзел у спорту, односно плїваню, бо сом вельо того и достал. Препутовал сом цали швет, а кед ше випендрам на постамент док граю нашу гимну, то цошка цо остава за цали живот – надпомнул Иван.

Як гварел, найвецей му буду хибиц пайташе зоз репрезентациї.

– Нє страцим их, алє ми будзе хибиц частейше сходзенє и друженє з нїма на пририхтованьох, змаганьох. Плїванє ми нє будзе нательо хибиц, бо сом го сити – наглашел Иван.

Контракт зоз компанию у Дубаию подписал на два роки, а рочни одпочивки будзе хасновац же би нащивел своїх найблїзших. Чи и после тих двох рокох останє у Дубаию, чи нє, ище нє зна, алє нє ма намиру врациц ше кед ше у плївацким спорту у Сербиї дацо вельке нє пременї.

Його успихи, числени медалї и припознаня, нє будзе ношиц зоз собу. Буду их чувац його найблїзши.

– Шицки плївацки ствари, шапки, окуляри, костими вецей нє мам. Шицко сом подзелєл, дацо предал. Остал ми лєм єден костим за купанє хтори будзем хасновац же бим ше окупал у морю Дубаия – гварел на концу Иван Лендєр.

