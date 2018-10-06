Поволани шицки Керестурци на нєшкайшу акцию

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове нєшка од 9 годзин, будзе орґанизована єшеньска акция розкерчованя старей часци теметова на коло 4 арох. Поволани помогнуц цо вецей жителє Керестура.

О акциї порадзене на схадзки отриманей у Месней заєднїци, хтору иницировали активисти Месного осбору Сербскей напредней странки (СНС). Як за Рутенпрес виявел предсидатель МО Иґор Фейди, на схадзки були и представителє Церковного одбору катедралней церкви св. оца Миколая, Добродзечного огньогасного дружтва, ФК „Русин”, а по його словох, до акциї ше придружа и члени Конїцкого клубу „Русин” и Рибарского здруженя „Коляк”.

На схадзки бул и предсидатель Општинского одбору СНС и директор кулского Комуналного подприємства Марко Пешич, хторе тиж помогнє у тей акциї.

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