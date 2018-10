До найстаршей хижи будзе требац стари предмети

РУСКИ КЕРЕСТУР – З поставяньом вонкашнєй древеней капури нєдавно звекшого докончена друга фаза реставрациї и конзервациї найстаршей хижи у Руским Керестуре хтора збудована ище у 18. вику. Потребне будзе обезпечиц стародавни предмети до хижи и найсц єй намену.

Як за Рутенпрес виявела консултантка на тим проєкту зоз Покраїнского заводу за защиту памятнїкох др Миряна Дєкич у тей фази положени нови падлаш, позамасцана и омалтерована нукашньосц и жем долу, и шицко обилєне.

Положени и нови дзвери и нукашнї и вонкашнї и облаки, а тиж и звонка хижа обилєна на било. З вонкашнього боку од улїци и од сушеда направени нови мурик з валькох. Тото поробене понеже влонї, у першей часци роботох, поставене нове надово закрице.

– Требало би нам найсц цо вецей предмети зоз давного часу хтори ше хасновало у обисцу. У тим барз модлїме помогнуц жительох Керестура же би поглєдали по своїх пойдох кед же маю ище дацо зачуване. Було би крашнє кед би то сцели подаровац и так помогнуц же би їх валал достал и зачувал тото значне културне добро – поволала др Дєкичова.

О чаше кеди ше стари предмети будзе зберац будзе накнадна информация, алє найскорей то будзе аж наступней яри, покля єст часу порихтац ше за тото.

