Школяре подаровали бависка до дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох активносцох у Дзецинским тижню, школяре Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера принєсли бависка до дзецинскей заградки „Цицибан” хтори назберали у гуманитарней акциї.

Бависка до штирох возростних ґрупох принєсли школяре члени Школярского парламенту од пиятей по осму класу з наставнїцу подобовей култури Александру Медєши.

У рамикох Дзецинского тижня, шицки дзеци у дзецинскей заградки вчера мали бабкарску представу „Вовк и седмеро кощата” и дружели ше на диско забави. Найстарша ґрупа предшколских дзецох тиж була у нащиви Националному совиту и музею у Замку.

Школяре з Дому школярох на ютре буду участвовац и у проєкту „Креативни млади” хторому домашня штредня Школа у Србобрану, дзе будзе отримани роботня виробку сувенирох и о креативно препровадзеним шлєбодним чаше.

