У Шидзе почина Фестивал „Русин филм фест“

ШИД – Треци Медзинародни мултижанрови фестивал руского филма под назву „Русин филм фест“ будзе отримани нєшка у Шидзе.

Тема тогорочного фестивала „Подкарпатє, вчера и нєшка“, а отверанє фестивала будзе у сали Културно-образовного центра (Карадьордєва улїца число 42) з початком на 14,30 годзин.

После филмских проєкцийох будзе отримани и традицийни коктел за учашнїкох и госцох фестивала у будинку Лєтнєй владическей резиденциї дзе буду змесцени госци зоз иножемства, а на нєдзелю буду присутни на Служби Божей у церкви Преображеня Господнього.

Орґанизатор фестивала Руска матка – Реґионални одбор за Срим.

