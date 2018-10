Отримане „Обегованє за щешлївше дзецинство“

ШИД – У рамикох Дзецинского тижня вчера, 5. октобра, на терену Фодбалского клуба „Єднота“, отримана спортска часц под назву „Обегованє за щешлївше дзецинство“.

Обеговали ше дзеци зоз Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“, як и школяре зоз основних и штреднїх школох, а вєдно з нїма и млади миґранти зоз Прилапююцих центрох „Адашевци“ и „Принциповец“.

Як гварене на отвераню манифестациї, од побидох значнєйши спортски дух и єдинство младих хтори участвовали у обегованю.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)