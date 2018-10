Кампаня за вименки Уставу у часци защити националних меншинох

СУБОТИЦА – Форум за етнїчни одношеня порушал кампаню за вименки Уставу у часци котри ше дотика защити националних меншинох.

На округлим столу у Суботици винєшени числени формални причини за вименку найвисшого правного акта.

Устав Сербиї у часци котра гутори о националних меншинох предписал законски норми, з котрих даєдни погришно преписани, думаю представнїки Форума.

Сам закон нєуставни, та ше може швидко пременїц, без консензуса зоз меншинами, а на концу го у дзепоєдних одредбох оспорел и Уставни суд. Прето Форум за етнїчни одношеня предклада же би ше меншинске законодавство ришело од початку – зоз пременку Уставу.

