ВЕРБАС – Штварток, 4. октобра пополадню, на централней площи у Вербаше, у рамикох Дзецинского тижня отримани и спортски дзень под назву „Я, мама и тато”, а у хторим участвовали вецей як 300 заинтересовани дзеци.

Дзеци ше змагали у пейц дисциплинох – атлетики, кошарки, одбойки, фодбалу и рукомету, а презентовани и карате и джудо. Дзекуюци велїм спонзором, шицки дзеци хтори участвовали достали рижни награди, дипломи лєбо маїци.

Идею же би ше отримало таку дзецинску манифестацию здумал професор физичного воспитаня хтори водзи школу спорту „Джампер” Данило Няради, а потримали ю локална самоуправа, Одбор за спорт и Спортски союз општини Вербас.

