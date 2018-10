„Искра” зазначела значну побиду

КОЦУР – Вчера, 7. октобра, ФК „Искра” на домашнїм терену дочекала екипу ФК „Раднички” зоз Баймоку и победзела зоз резултатом 2:0.

„Искра” одбавела добре и квалитетне змаганє и у подполносци надбавела госцох котри, пред вчера одбавеним колом, були другопласована екипа на таблїчки.

Ґоли за „Искру” дали Янкович и Сталевич

После осем одбавених колох коцурски ФК на 5. месце на таблїчки зоз 16 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колу будзе општинске дерби змаганє у котрим ше у Равним Селу стретню першопласовни „Пролетер” и „Искра”.

