РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 7. октобра, у Водици отримане духовне стретнуце за дзеци возросту од 4 до 10 рокох хторе орґанизовал Рух фоколару. На нїм участовали коло 100 дзеци зоз Беоґраду, Суботици, Бечею, Сенти, Коцура и домашнї з Керестура.

Стретнуце започало зоз Службу Божу на 11,30 годзин хтору служел керестурски капелан о. Михайло Шанта, а шпивала Шивацка ґрупа на чолє з дириґентку Лидию Пашо.

Волонтере керестурского Каритасу за шицких учашнїкох пририхтали закуску, а потим були рижни роботнї, а преглїбйовало ше, як тему, виреченя з Евангелиї о любови ґу ближнїм. Креативни роботнї обдумали млади.

