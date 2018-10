Од нєшка тирва поволанка за пензионерох и привреднїкох

КУЛА − Пензионере з Руского Керестура вимогу за видаванє Кулскей сениорскей карточки годни поднєсц у просторийох Месней заєднїци у Спортскей гали од 8. по 26. октобер кажди роботни дзень од 8 по 14 годзин.

Кулску сениорску карточку може достац кажди пензионер з териториї општини Кула, а предвидзене же би ше з тоту карточку витворйовали рижни повласценя при купованю и плаценю услугох. Виробок карточкох будзе аж по законченю приманя приявох, а треба надпомнуц же членство у пензионерских здруженьох и орґанизацийох нє услов за карточку.

До Месней заєднїци пензионере треба же би пришли особнє зоз особну карточку и найновшим чеком од пензиї.

Як гварела предсидателька Скупштини општини Кула Тат’яна Квасни, Општина Кула розпочала таки проєкт спатраюци ше на городи як цо то Беоґрад, Ниш и Апатин.

− У першей фази проєкту кулски пензионере котри ше приявя и достаню карточку годни витвориц рижни вигодносци у 70 предавальньох на териториї општини Кула, алє ту нє конєц, годни ше приявиц и шицки привреднїки котри жадаю участвовац. Кажди пензионер з карточку достанє и список предавальньох дзе може витвориц повласценя, а привреднїк налїпку, як знак же участвує у тим проєкту − гварела Квасни.

Же би ше уключели до проєкту поволани и шицки заинтересовани привреднїки у истим термину, котри дзечни пензионером дац одредзени вигодносци. Привреднїк одлучує о висини попусту, о артиклох лєбо услугох котри буду знїжени, як и о дню кеди тоти вигодносци годно витвориц.

