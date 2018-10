Богате понуканє на „Домашнїм шпайзу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 6. октобра, у центру валала була отримана манифестация „Домашнї шпайз” котру орґанизує Здруженє женох „Байка” уж седми рок за шором.

Попри даскельо домашнїх штандох, на манифестациї учасвовали и два штанди женох з Руменки котри тиж понукали свойо продукти. Нащивителє мали нагоду купиц насампредз жимнїцу, рижни безалкоголни и алкоголни напої, колачи, як и продукти и сувенири власней роботи.

Як толковала предсидателька „Байки” Славица Катона, манифестация ма традицию єден рок длугшу як цо иснує здруженє, циль єй же би жени попредали жимнїцу котру пририхтали, а з другого боку же би нащивителє мали нагоду купиц прави домашнї продукти чий квалитет виєдначени зоз здравима продуктами, а по ценох вигоднєйши.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)