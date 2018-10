На соботу будзе „Руска по журки”

РУСКИ КЕРЕСТУР − На соботу, 13. октобра, будзе отримана журка по руски „Руска по журки” котру орґанизую млади спред Здруженя „Pact Ruthenorum”. Журка будзе у „Мензи”, а почина на 20 годзин.

Перше планована проєкция штирох часцох филму Славка Виная „Rock n roll у Керестуре” котре почнє на 20 годзин, а потим од 22 почнє журка дзе наступя лєм руски виводзаче. Музична часц почнє з наступом Александри Русковски, потим „Crazy Cousins”, a после нїх бенд без мена у составе − Кристина Афич, Павле Рац, Жарко Остоїч и Михаїл Римар.

Уход на журку безплатни, а поволни шицки млади котри розположени за друженє з модерну руску музику.

