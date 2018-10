На штварток будзе Святочни вечар пошвецени Дюрови Латякови

НОВИ САД – На штварток, 11. октобра у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, у улїци Йована Суботича число 8, з початком на 20,00 годзин, отрима ше Святочни вечар, пошвецени 85-рочнїци живота писателя, публицисти и познатого културного дїяча Дюри Латяка.

У програми буду участвовац нашо визначни културни дїяче Славко Орос, Микола Шанта, Микола Цап, Агнета Тимко Мудри и Наташа Макаї Мудрох. За музичну часц, задлужени хор „Гармония“. Модератор будзе писатель Владимир Кочиш. Орґанизаторе Святочного вечара, Вивершни одбор Националного совиту Руснацох и Руски Kултурни Центер Нови Сад, а координатор Йовґен Мудри. З тей нагоди, поволани шицки заинтересовани.

