РКЦ наступел на Фестивалу „Ровнїна вола”

НОВИ САД – Внєдзелю, 7. октобра, на Фестивалу „Ровнїна вола”, наступела и Фолклорна ґрупа – ветеранки Руского културного центра Нови Сад.

На Фестивалу музики и танцу „Ровнїна вола”, на Площи шлєбоди опрез Городскей хижи у Новим Садзе, зоз хореоґрафию „Женски руски танци зоз Марамурешу” наступела Фолклорна ґрупа – ветеранки РКЦ, зоз хтору руководзи Миломир Шайтош.

Манифестация „Ровнїна вола” почала штварток, 4. октобра, и през штири днї у центру городу представели ше числени културно-уметнїцки дружтва, танєчни клуби, хори и рижни уметнїки, а свойо виробки мали нагоду виложиц продукователє лакоткох, ручних роботох, сувенирох, як и традицийних єдлох и напою.

Фестивал музики и танцу „Ровнїна вола” орґанизує Здруженє „Вельке коло” од 2011. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)