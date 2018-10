Дзецинска драмска секция РКУД з Кули госцовала у Шидзе

ШИД – Всоботу, 6. октобра, у сали Културно-образовного центра у Шидзе, а у рамикох Фестивала театрох „Позориште у свратиште“, хтори орґанизує Културно-образовни центер и режисер Цветин Аничич, госцовала дзецинска драмска секция РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, зоз представу „ Вай фай принцеза“ по тексту Людмили Шандаловей, а у режиї Нади Лендєр.

Мали ґлумци дочарали як випатра кед ше у велькей мири хаснує информацийни технолоґиї, и добри и подли ситуациї и дожица котри приноша.

После премиєрного виводзеня у Кули, то перше явне виводзенє представи звонка Кули а, по словох Владимира Бучка, предсидателя Дружтва, у планє нащива и другим руским местом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)