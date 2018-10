Отримани треци „Русин филм фест“

ШИД – Всоботу, 6. октобра, у сали Културно-образовного центра у Шидзе, отримани треци Медзинародни мултижанрови фестивал руского филма „Русин филм фест“.

Тема тогорочного фестивала була „Подкарпатє вчера и нєшка“ и приказани два филми.

Перше приказани документарни филм Миколи Бобинца о прешлосци и терашньосци городох у Подкарпатю дзе жию Руснаци, а потим и други филм хтори порихтал Микола Бобинац на основу текста писателя Михаила Чухрана, а слово о франтовлївей приповедки з трох часцох о врачарки и людзох хтори пришли до нєй ришиц свойо бриґи.

Фестивал отворела Саня Тиркайло, директорка Фестивала и його порушовач, а окрем госцох зоз Подкарпатя були присутни и представнїки Рускей матки на чолє з предсидательм Дюром Папуґом, представнїки локалней самоуправи и госци зоз Сримскей Митровици.

Орґанизатор фестивала Руска матка-Реґионални одбор за Срим з потримовку Шветового конґреса РРЛ.

