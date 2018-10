СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Ґалериї „Лазар Возаревич” у Сримскей Митровици вчера, 4. октобра, отримана промоция романа Ясни Арнабас „Кафе Талия – Сказка о єдним чаше”.

Роман освоєл першу награду на конкурсу „Крижаня” котри розписала Литературна младеж з Беоґраду.

Ясна Арнабас по фаху правнїк, а занята є у Историйним архиву Сриму, а попри писаня насампредз поезиї, длугорочни є рецитатор и маляр. Участвовала на подобових колонийох у Руским дворе у Шидзе, а дзекуюци любови ґу рецитованю провадзи шицки програми котри орґанизує руска заєднїца у Сримскей Митровици.

У музичней часци на промоциї романа участвовала и шпивацка ґрупа „Руски зарї” з провадзеньом оркестра „Ходоба и приятелє”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)